Precio de Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC hoy

El precio actual de Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) hoy es $ 14,708.98, con una variación del 0.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OWBTC a USD es $ 14,708.98 por OWBTC.

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,140,144, con un suministro circulante de 281.47 OWBTC. Durante las últimas 24 horas, OWBTC cotiza entre $ 14,446.15 (bajo) y $ 14,990.66 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 66,276, mientras que el mínimo histórico fue $ 7,920.8.

En el corto plazo, OWBTC experimentó un cambio de -1.79% en la última hora y de -3.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.65.

Información del mercado de Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC)

Cap de mercado $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Volumen (24H) $ 9.65$ 9.65 $ 9.65 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Suministro de Circulación 281.47 281.47 281.47 Suministro total 281.47092661 281.47092661 281.47092661

La capitalización de mercado actual de Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC es de $ 4.14M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.65. El suministro circulante de OWBTC es de 281.47, con un suministro total de 281.47092661. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.14M.