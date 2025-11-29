Precio de Optopia AI hoy

El precio actual de Optopia AI (OPAI) hoy es --, con una variación del 3.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPAI a USD es -- por OPAI.

Optopia AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,664.06, con un suministro circulante de 6.54B OPAI. Durante las últimas 24 horas, OPAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00315088, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OPAI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +10.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Optopia AI (OPAI)

Cap de mercado $ 17.66K$ 17.66K $ 17.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Suministro de Circulación 6.54B 6.54B 6.54B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Optopia AI es de $ 17.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OPAI es de 6.54B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.00K.