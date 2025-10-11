Tokenómica de OpenLoop (OPL)
Tokenómica y análisis de precio de OpenLoop (OPL)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de OpenLoop (OPL), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de OpenLoop (OPL)
OpenLoop.Network is a decentralized wireless network that reimagines how internet connectivity is delivered and used. By leveraging cutting-edge decentralized infrastructure, OpenLoop transforms unused internet bandwidth into a powerful resource that fuels technological innovation, rewards users, and supports the growing demands of artificial intelligence (AI).
At its core, OpenLoop is designed to enhance internet service delivery through the use of a distributed framework. Unlike traditional centralized networks, OpenLoop operates on principles of decentralization, where users contribute small amounts of unused bandwidth to build a robust and reliable network. This contribution creates a scalable ecosystem that meets the increasing demands of AI data processing and other high-performance technologies.
Tokenómica de OpenLoop (OPL): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de OpenLoop (OPL) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens OPL que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens OPL que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de OPL ¡explora el precio en vivo del token OPL!
Predicción de precios de OPL
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse OPL? Nuestra página de predicción de precios de OPL combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad