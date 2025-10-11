Información del precio (USD) de OpenLoop (OPL)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) +0.20% Cambio de Precio (7D) -4.45% Cambio de Precio (7D) -4.45%

El precio en tiempo real de OpenLoop (OPL) es de --. Durante las últimas 24 horas, OPL se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de OPL es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, OPL ha cambiado en un -- en la última hora, +0.20% en 24 horas y -4.45% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de OpenLoop (OPL)

Cap de mercado $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Suministro de Circulación 999.63M 999.63M 999.63M Suministro total 999,625,806.61373 999,625,806.61373 999,625,806.61373

La capitalización de mercado actual de OpenLoop es de $ 6.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OPL es de 999.63M, con un suministro total de 999625806.61373. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.56K.