Precio de OpenDelta GMCI30 hoy

El precio actual de OpenDelta GMCI30 (OG30) hoy es $ 0.161396, con una variación del 0.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OG30 a USD es $ 0.161396 por OG30.

OpenDelta GMCI30 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 152,612, con un suministro circulante de 940.00K OG30. Durante las últimas 24 horas, OG30 cotiza entre $ 0.161352 (bajo) y $ 0.1624 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.258621, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.133385.

En el corto plazo, OG30 experimentó un cambio de -0.59% en la última hora y de +7.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OpenDelta GMCI30 (OG30)

Cap de mercado $ 152.61K$ 152.61K $ 152.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 152.61K$ 152.61K $ 152.61K Suministro de Circulación 940.00K 940.00K 940.00K Suministro total 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

La capitalización de mercado actual de OpenDelta GMCI30 es de $ 152.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OG30 es de 940.00K, con un suministro total de 939999.997995218. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 152.61K.