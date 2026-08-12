Precio de OnRe Tokenized Reinsurance hoy

El precio actual de OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) hoy es $ 1.13, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ONYC a USD es $ 1.13 por ONYC.

OnRe Tokenized Reinsurance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 255,951,366, con un suministro circulante de 226.00M ONYC. Durante las últimas 24 horas, ONYC cotiza entre $ 1.13 (bajo) y $ 1.13 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.17, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.005.

En el corto plazo, ONYC experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 945.93K.

Información del mercado de OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

Cap de mercado $ 255.95M$ 255.95M $ 255.95M Volumen (24H) $ 945.93K$ 945.93K $ 945.93K Cap. de mercado totalmente diluida $ 255.98M$ 255.98M $ 255.98M Suministro de Circulación 226.00M 226.00M 226.00M Suministro total 226,001,918.284256 226,001,918.284256 226,001,918.284256

La capitalización de mercado actual de OnRe Tokenized Reinsurance es de $ 255.95M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 945.93K. El suministro circulante de ONYC es de 226.00M, con un suministro total de 226001918.284256. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 255.98M.