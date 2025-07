Qué es Onomy Protocol (NOM)

Onomy Protocol is a layer-1 Cosmos chain powering a multi-chain & intuitive DEX that combines AMM liquidity pools with an order book UI facilitating cross-chain market, limit, stop, and conditional orders. Onomy is also converging traditional finance with decentralized finance by making it easier to migrate foreign exchange on-chain through crypto-collateralized decentralized stablecoins to be used for high frequency Forex trading, yield, and payments. All products will be accessible via a cross-chain super app that connects to DeFi lego blocks. The NOM token is used as collateral for the minting of stablecoins, assurance of network security through staking, protocol governance, and rewards.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Onomy Protocol(NOM) Sitio web oficial

Tokenómica de Onomy Protocol (NOM)

Entender la tokenómica de Onomy Protocol (NOM) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de NOM!