El precio en vivo de Onchain Yield Coin hoy es de 1.034 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de ONYC en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de ONYC en MEXC ahora.

Precio de Onchain Yield Coin (ONYC)

Precio en vivo de 1 ONYC en USD:

$1.034
$1.034$1.034
-0.10%1D
Gráfico de precios en vivo de Onchain Yield Coin (ONYC)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:16:06 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Onchain Yield Coin (ONYC)

Rango de precios en 24 horas:
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
24H Mín
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
24H Máx

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

-0.01%

-0.15%

-0.07%

-0.07%

El precio en tiempo real de Onchain Yield Coin (ONYC) es de $1.034. Durante las últimas 24 horas, ONYC se ha operado entre un mínimo de $ 1.033 y un máximo de $ 1.036, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ONYC es de $ 1.037, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 1.005.

En términos de rendimiento a corto plazo, ONYC ha cambiado en un -0.01% en la última hora, -0.15% en 24 horas y -0.07% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Onchain Yield Coin (ONYC)

$ 103.36M
$ 103.36M$ 103.36M

--
----

$ 103.36M
$ 103.36M$ 103.36M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,998.30338742
99,999,998.30338742 99,999,998.30338742

La capitalización de mercado actual de Onchain Yield Coin es de $ 103.36M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ONYC es de 100.00M, con un suministro total de 99999998.30338742. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 103.36M.

Historial de precios de Onchain Yield Coin (ONYC) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Onchain Yield Coin a USD fue de $ -0.001562523000504.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Onchain Yield Coin a USD fue de $ +0.0051866474.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Onchain Yield Coin a USD fue de $ +0.0171503376.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Onchain Yield Coin a USD fue de $ +0.02441551998746.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.001562523000504-0.15%
30 Días$ +0.0051866474+0.50%
60 Días$ +0.0171503376+1.66%
90 Días$ +0.02441551998746+2.42%

Qué es Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

Recurso Onchain Yield Coin(ONYC)

Libro blanco
Sitio web oficial

Predicción del precio de Onchain Yield Coin (USD)

¿Cuánto valdrá Onchain Yield Coin (ONYC) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Onchain Yield Coin (ONYC) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Onchain Yield Coin.

¡Consulta la predicción del precio de Onchain Yield Coin ahora!

ONYC a monedas locales

Tokenómica de Onchain Yield Coin (ONYC)

Entender la tokenómica de Onchain Yield Coin (ONYC) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de ONYC!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Onchain Yield Coin (ONYC)

¿Cuánto vale Onchain Yield Coin (ONYC) hoy?
El precio en vivo de ONYC en USD es de 1.034 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de ONYC en USD?
El precio actual de ONYC en USD es de $ 1.034. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Onchain Yield Coin?
La capitalización de mercado de ONYC es de $ 103.36M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de ONYC?
El suministro circulante de ONYC es de 100.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de ONYC?
ONYC alcanzó un precio ATH de 1.037 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de ONYC?
ONYC vio un precio ATL de 1.005 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de ONYC?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para ONYC es de -- USD.
¿ONYC subirá más este año?
El precio de ONYC podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de ONYC para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:16:06 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.