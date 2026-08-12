Precio de Omni Exchange Token hoy

El precio actual de Omni Exchange Token (OMNI) hoy es $ 0.00397141, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OMNI a USD es $ 0.00397141 por OMNI.

Omni Exchange Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,645.21, con un suministro circulante de 856.06K OMNI. Durante las últimas 24 horas, OMNI cotiza entre $ 0.00394611 (bajo) y $ 0.00398047 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.65, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00394611.

En el corto plazo, OMNI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -63.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 33.82.

Información del mercado de Omni Exchange Token (OMNI)

Cap de mercado $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Volumen (24H) $ 33.82$ 33.82 $ 33.82 Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.85K$ 9.85K $ 9.85K Suministro de Circulación 856.06K 856.06K 856.06K Suministro total 2,480,222.585 2,480,222.585 2,480,222.585

La capitalización de mercado actual de Omni Exchange Token es de $ 9.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 33.82. El suministro circulante de OMNI es de 856.06K, con un suministro total de 2480222.585. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.85K.