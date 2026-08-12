¿Cuál es el precio actual de oil inu?

oil inu (OILINU) se cotiza a €, lo que refleja un movimiento de precios del -3.47% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.

¿Qué papel desempeña oil inu en su ecosistema?

Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, OILINU suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.

¿Con qué intensidad se está negociando OILINU hoy?

En las últimas 24 horas, OILINU registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.

¿Cuál es la oferta circulante de oil inu?

Hoy hay 999052607.879669 tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de OILINU?

oil inu ocupa actualmente el puesto #9410 en el mercado con una capitalización de mercado de €12589.506568825740000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.

¿Cómo ha evolucionado oil inu en las últimas 24 horas?

Su precio ha mostrado un movimiento de precios del -3.47% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.

¿Cómo se compara oil inu con activos similares en la misma categoría?

Dentro del segmento Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, OILINU muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.