Precio de Official Saudi Oil Reserve hoy

El precio actual de Official Saudi Oil Reserve (OSOR) hoy es $ 0, con una variación del 2.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OSOR a USD es $ 0 por OSOR.

Official Saudi Oil Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,751, con un suministro circulante de 999.99M OSOR. Durante las últimas 24 horas, OSOR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00979697, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OSOR experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Official Saudi Oil Reserve (OSOR)

Cap de mercado $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,987,701.011475 999,987,701.011475 999,987,701.011475

La capitalización de mercado actual de Official Saudi Oil Reserve es de $ 33.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OSOR es de 999.99M, con un suministro total de 999987701.011475. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.75K.