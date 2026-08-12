Precio de Official Capybara coin hoy

El precio actual de Official Capybara coin (CAPYBARA) hoy es $ 0, con una variación del 7.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAPYBARA a USD es $ 0 por CAPYBARA.

Official Capybara coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,418.54, con un suministro circulante de 999.93M CAPYBARA. Durante las últimas 24 horas, CAPYBARA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CAPYBARA experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -14.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Official Capybara coin (CAPYBARA)

Cap de mercado $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro total 999,933,182.0 999,933,182.0 999,933,182.0

La capitalización de mercado actual de Official Capybara coin es de $ 9.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CAPYBARA es de 999.93M, con un suministro total de 999933182.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.42K.