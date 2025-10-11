Información del precio (USD) de Odin Liquidity Network (ODIN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00475845 $ 0.00475845 $ 0.00475845 24H Mín $ 0.00561575 $ 0.00561575 $ 0.00561575 24H Máx 24H Mín $ 0.00475845$ 0.00475845 $ 0.00475845 24H Máx $ 0.00561575$ 0.00561575 $ 0.00561575 Máximo Histórico $ 0.129051$ 0.129051 $ 0.129051 Precio más bajo $ 0.00326052$ 0.00326052 $ 0.00326052 Cambio de Precio (1H) +1.16% Cambio de Precio (1D) -11.10% Cambio de Precio (7D) -23.37% Cambio de Precio (7D) -23.37%

El precio en tiempo real de Odin Liquidity Network (ODIN) es de $0.00495065. Durante las últimas 24 horas, ODIN se ha operado entre un mínimo de $ 0.00475845 y un máximo de $ 0.00561575, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ODIN es de $ 0.129051, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00326052.

En términos de rendimiento a corto plazo, ODIN ha cambiado en un +1.16% en la última hora, -11.10% en 24 horas y -23.37% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Odin Liquidity Network (ODIN)

Cap de mercado $ 926.05K$ 926.05K $ 926.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 926.05K$ 926.05K $ 926.05K Suministro de Circulación 187.41M 187.41M 187.41M Suministro total 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

La capitalización de mercado actual de Odin Liquidity Network es de $ 926.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ODIN es de 187.41M, con un suministro total de 187407814.7566593. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 926.05K.