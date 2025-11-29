Precio de Nuwa World by Virtuals hoy

El precio actual de Nuwa World by Virtuals (NUWA) hoy es --, con una variación del 5.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NUWA a USD es -- por NUWA.

Nuwa World by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 66,708, con un suministro circulante de 344.19M NUWA. Durante las últimas 24 horas, NUWA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00137151, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NUWA experimentó un cambio de -2.17% en la última hora y de -44.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Cap de mercado $ 66.71K$ 66.71K $ 66.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 193.82K$ 193.82K $ 193.82K Suministro de Circulación 344.19M 344.19M 344.19M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nuwa World by Virtuals es de $ 66.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NUWA es de 344.19M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 193.82K.