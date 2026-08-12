Precio de Nura Labs hoy

El precio actual de Nura Labs (NURA) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NURA a USD es $ 0 por NURA.

Nura Labs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 59,961, con un suministro circulante de 8.91B NURA. Durante las últimas 24 horas, NURA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00227799, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NURA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nura Labs (NURA)

Cap de mercado $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K Suministro de Circulación 8.91B 8.91B 8.91B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nura Labs es de $ 59.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NURA es de 8.91B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 59.96K.