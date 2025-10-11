El precio en vivo de Nummus Aeternitas hoy es de 0.00677618 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de NUMMUS en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de NUMMUS en MEXC ahora.El precio en vivo de Nummus Aeternitas hoy es de 0.00677618 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de NUMMUS en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de NUMMUS en MEXC ahora.

Precio de Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Precio en vivo de 1 NUMMUS en USD:

$0.00674527
$0.00674527$0.00674527
-27.10%1D
Gráfico de precios en vivo de Nummus Aeternitas (NUMMUS)
Información del precio (USD) de Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00670727
$ 0.00670727$ 0.00670727
24H Mín
$ 0.00925801
$ 0.00925801$ 0.00925801
24H Máx

$ 0.00670727
$ 0.00670727$ 0.00670727

$ 0.00925801
$ 0.00925801$ 0.00925801

$ 0.169721
$ 0.169721$ 0.169721

$ 0.00670727
$ 0.00670727$ 0.00670727

+0.31%

-26.80%

-40.69%

-40.69%

El precio en tiempo real de Nummus Aeternitas (NUMMUS) es de $0.00677618. Durante las últimas 24 horas, NUMMUS se ha operado entre un mínimo de $ 0.00670727 y un máximo de $ 0.00925801, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NUMMUS es de $ 0.169721, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00670727.

En términos de rendimiento a corto plazo, NUMMUS ha cambiado en un +0.31% en la última hora, -26.80% en 24 horas y -40.69% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Nummus Aeternitas (NUMMUS)

$ 677.62K
$ 677.62K$ 677.62K

--
----

$ 677.62K
$ 677.62K$ 677.62K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nummus Aeternitas es de $ 677.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NUMMUS es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 677.62K.

Historial de precios de Nummus Aeternitas (NUMMUS) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Nummus Aeternitas a USD fue de $ -0.002481829212106769.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Nummus Aeternitas a USD fue de $ -0.0041353515.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Nummus Aeternitas a USD fue de $ -0.0052241942.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Nummus Aeternitas a USD fue de $ -0.05632517854114961.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.002481829212106769-26.80%
30 Días$ -0.0041353515-61.02%
60 Días$ -0.0052241942-77.09%
90 Días$ -0.05632517854114961-89.26%

Qué es Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Nummus Aeternitas(NUMMUS)

Sitio web oficial

Predicción del precio de Nummus Aeternitas (USD)

¿Cuánto valdrá Nummus Aeternitas (NUMMUS) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Nummus Aeternitas (NUMMUS) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Nummus Aeternitas.

¡Consulta la predicción del precio de Nummus Aeternitas ahora!

NUMMUS a monedas locales

Tokenómica de Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Entender la tokenómica de Nummus Aeternitas (NUMMUS) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de NUMMUS!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Nummus Aeternitas (NUMMUS)

¿Cuánto vale Nummus Aeternitas (NUMMUS) hoy?
El precio en vivo de NUMMUS en USD es de 0.00677618 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de NUMMUS en USD?
El precio actual de NUMMUS en USD es de $ 0.00677618. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Nummus Aeternitas?
La capitalización de mercado de NUMMUS es de $ 677.62K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de NUMMUS?
El suministro circulante de NUMMUS es de 100.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de NUMMUS?
NUMMUS alcanzó un precio ATH de 0.169721 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de NUMMUS?
NUMMUS vio un precio ATL de 0.00670727 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de NUMMUS?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para NUMMUS es de -- USD.
¿NUMMUS subirá más este año?
El precio de NUMMUS podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de NUMMUS para obtener un análisis más detallado.
Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.