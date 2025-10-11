Información del precio (USD) de Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00670727 24H Máx $ 0.00925801 Máximo Histórico $ 0.169721 Precio más bajo $ 0.00670727 Cambio de Precio (1H) +0.31% Cambio de Precio (1D) -26.80% Cambio de Precio (7D) -40.69%

El precio en tiempo real de Nummus Aeternitas (NUMMUS) es de $0.00677618. Durante las últimas 24 horas, NUMMUS se ha operado entre un mínimo de $ 0.00670727 y un máximo de $ 0.00925801, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NUMMUS es de $ 0.169721, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00670727.

En términos de rendimiento a corto plazo, NUMMUS ha cambiado en un +0.31% en la última hora, -26.80% en 24 horas y -40.69% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Cap de mercado $ 677.62K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 677.62K Suministro de Circulación 100.00M Suministro total 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nummus Aeternitas es de $ 677.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NUMMUS es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 677.62K.