Precio de nufdog hoy

El precio actual de nufdog (NUF) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NUF a USD es -- por NUF.

nufdog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,671.51, con un suministro circulante de 999.28M NUF. Durante las últimas 24 horas, NUF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NUF experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de nufdog (NUF)

Cap de mercado $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Suministro de Circulación 999.28M 999.28M 999.28M Suministro total 999,282,142.469829 999,282,142.469829 999,282,142.469829

La capitalización de mercado actual de nufdog es de $ 5.67K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NUF es de 999.28M, con un suministro total de 999282142.469829. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.67K.