Precio de NPC On Solana hoy

El precio actual de NPC On Solana (NPCS) hoy es $ 0, con una variación del 1.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NPCS a USD es $ 0 por NPCS.

NPC On Solana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 466,138, con un suministro circulante de 997.95M NPCS. Durante las últimas 24 horas, NPCS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03908342, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NPCS experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de +9.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 174.47.

Información del mercado de NPC On Solana (NPCS)

Cap de mercado $ 466.14K$ 466.14K $ 466.14K Volumen (24H) $ 174.47$ 174.47 $ 174.47 Cap. de mercado totalmente diluida $ 466.14K$ 466.14K $ 466.14K Suministro de Circulación 997.95M 997.95M 997.95M Suministro total 997,948,638.8134148 997,948,638.8134148 997,948,638.8134148

La capitalización de mercado actual de NPC On Solana es de $ 466.14K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 174.47. El suministro circulante de NPCS es de 997.95M, con un suministro total de 997948638.8134148. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 466.14K.