Precio de NovaChargeX Coin hoy

El precio actual de NovaChargeX Coin (NCX) hoy es $ 0.239549, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NCX a USD es $ 0.239549 por NCX.

NovaChargeX Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,747,500, con un suministro circulante de 120.00M NCX. Durante las últimas 24 horas, NCX cotiza entre $ 0.239479 (bajo) y $ 0.239729 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.393193, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.144173.

En el corto plazo, NCX experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +1.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.69K.

Información del mercado de NovaChargeX Coin (NCX)

Cap de mercado $ 28.75M$ 28.75M $ 28.75M Volumen (24H) $ 6.69K$ 6.69K $ 6.69K Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.75M$ 28.75M $ 28.75M Suministro de Circulación 120.00M 120.00M 120.00M Suministro total 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NovaChargeX Coin es de $ 28.75M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.69K. El suministro circulante de NCX es de 120.00M, con un suministro total de 120000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.75M.