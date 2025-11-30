Precio de NOI Token hoy

El precio actual de NOI Token (NOI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOI a USD es -- por NOI.

NOI Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,535.91, con un suministro circulante de 380.12M NOI. Durante las últimas 24 horas, NOI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00104937, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NOI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NOI Token (NOI)

Cap de mercado $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Suministro de Circulación 380.12M 380.12M 380.12M Suministro total 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

La capitalización de mercado actual de NOI Token es de $ 16.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NOI es de 380.12M, con un suministro total de 380124553.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.54K.