Precio de NodeStrategy hoy

El precio actual de NodeStrategy (NODESTR) hoy es $ 0.00203207, con una variación del 1.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NODESTR a USD es $ 0.00203207 por NODESTR.

NodeStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,990,722, con un suministro circulante de 976.53M NODESTR. Durante las últimas 24 horas, NODESTR cotiza entre $ 0.00203158 (bajo) y $ 0.00208867 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00429845, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00175873.

En el corto plazo, NODESTR experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de +9.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NodeStrategy (NODESTR)

Cap de mercado $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Suministro de Circulación 976.53M 976.53M 976.53M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NodeStrategy es de $ 1.99M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NODESTR es de 976.53M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.04M.