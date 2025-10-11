Información del precio (USD) de New York (NYC)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00017651$ 0.00017651 $ 0.00017651 Precio más bajo $ 0.00001521$ 0.00001521 $ 0.00001521 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -3.10% Cambio de Precio (7D) -3.10%

El precio en tiempo real de New York (NYC) es de $0.00002047. Durante las últimas 24 horas, NYC se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NYC es de $ 0.00017651, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00001521.

En términos de rendimiento a corto plazo, NYC ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -3.10% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de New York (NYC)

Cap de mercado $ 20.45K$ 20.45K $ 20.45K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.45K$ 20.45K $ 20.45K Suministro de Circulación 999.22M 999.22M 999.22M Suministro total 999,216,840.358624 999,216,840.358624 999,216,840.358624

La capitalización de mercado actual de New York es de $ 20.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NYC es de 999.22M, con un suministro total de 999216840.358624. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.45K.