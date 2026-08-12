Precio de New Vision Fund hoy

El precio actual de New Vision Fund (NVF) hoy es $ 0, con una variación del 0.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NVF a USD es $ 0 por NVF.

New Vision Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 97,187, con un suministro circulante de 10.00B NVF. Durante las últimas 24 horas, NVF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NVF experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -5.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de New Vision Fund (NVF)

Cap de mercado $ 97.19K$ 97.19K $ 97.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 97.19K$ 97.19K $ 97.19K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de New Vision Fund es de $ 97.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NVF es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 97.19K.