Precio de Never Sell Your Dust hoy

El precio actual de Never Sell Your Dust (DUST) hoy es $ 0, con una variación del 5.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DUST a USD es $ 0 por DUST.

Never Sell Your Dust actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,278.97, con un suministro circulante de 998.20M DUST. Durante las últimas 24 horas, DUST cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DUST experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +8.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Never Sell Your Dust (DUST)

Cap de mercado $ 12.28K$ 12.28K $ 12.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.28K$ 12.28K $ 12.28K Suministro de Circulación 998.20M 998.20M 998.20M Suministro total 998,198,206.942187 998,198,206.942187 998,198,206.942187

La capitalización de mercado actual de Never Sell Your Dust es de $ 12.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DUST es de 998.20M, con un suministro total de 998198206.942187. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.28K.