Precio de NeurochainAI hoy

El precio actual de NeurochainAI (NCN) hoy es $ 0, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NCN a USD es $ 0 por NCN.

NeurochainAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,606, con un suministro circulante de 272.75M NCN. Durante las últimas 24 horas, NCN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.096535, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NCN experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -9.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NeurochainAI (NCN)

Cap de mercado $ 23.61K$ 23.61K $ 23.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.61K$ 23.61K $ 23.61K Suministro de Circulación 272.75M 272.75M 272.75M Suministro total 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NeurochainAI es de $ 23.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NCN es de 272.75M, con un suministro total de 450000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.61K.