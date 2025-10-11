Información del precio (USD) de Netflix xStock (NFLXX)

Rango de precios en 24 horas: $ 1,214.63 $ 1,214.63 $ 1,214.63 24H Mín $ 1,245.27 $ 1,245.27 $ 1,245.27 24H Máx 24H Mín $ 1,214.63$ 1,214.63 $ 1,214.63 24H Máx $ 1,245.27$ 1,245.27 $ 1,245.27 Máximo Histórico $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Precio más bajo $ 1,135.92$ 1,135.92 $ 1,135.92 Cambio de Precio (1H) +0.02% Cambio de Precio (1D) -0.69% Cambio de Precio (7D) +5.87% Cambio de Precio (7D) +5.87%

El precio en tiempo real de Netflix xStock (NFLXX) es de $1,222.02. Durante las últimas 24 horas, NFLXX se ha operado entre un mínimo de $ 1,214.63 y un máximo de $ 1,245.27, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NFLXX es de $ 1,592.14, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 1,135.92.

En términos de rendimiento a corto plazo, NFLXX ha cambiado en un +0.02% en la última hora, -0.69% en 24 horas y +5.87% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Netflix xStock (NFLXX)

Cap de mercado $ 377.70K$ 377.70K $ 377.70K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.27M$ 26.27M $ 26.27M Suministro de Circulación 309.12 309.12 309.12 Suministro total 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

La capitalización de mercado actual de Netflix xStock es de $ 377.70K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NFLXX es de 309.12, con un suministro total de 21499.99967815. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.27M.