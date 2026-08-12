Precio de Nest BlackOpal LiquidStone II Vault hoy

El precio actual de Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) hoy es $ 1.086, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOPAL a USD es $ 1.086 por NOPAL.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 65,805,434, con un suministro circulante de 60.61M NOPAL. Durante las últimas 24 horas, NOPAL cotiza entre $ 1.085 (bajo) y $ 1.086 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.25, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.958277.

En el corto plazo, NOPAL experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

Cap de mercado $ 65.81M$ 65.81M $ 65.81M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.81M$ 65.81M $ 65.81M Suministro de Circulación 60.61M 60.61M 60.61M Suministro total 60,608,832.76715 60,608,832.76715 60,608,832.76715

La capitalización de mercado actual de Nest BlackOpal LiquidStone II Vault es de $ 65.81M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de NOPAL es de 60.61M, con un suministro total de 60608832.76715. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.81M.