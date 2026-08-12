Precio de Nest Apollo ACRDX Vault hoy

El precio actual de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NACRDX a USD es $ 1.0 por NACRDX.

Nest Apollo ACRDX Vault actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 100,148, con un suministro circulante de 100.14K NACRDX. Durante las últimas 24 horas, NACRDX cotiza entre $ 1.0 (bajo) y $ 1.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.001, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.994971.

En el corto plazo, NACRDX experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Cap de mercado $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K Suministro de Circulación 100.14K 100.14K 100.14K Suministro total 100,143.086602 100,143.086602 100,143.086602

La capitalización de mercado actual de Nest Apollo ACRDX Vault es de $ 100.15K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de NACRDX es de 100.14K, con un suministro total de 100143.086602. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 100.15K.