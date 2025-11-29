Precio de NESHUDO hoy

El precio actual de NESHUDO (NESHUDO) hoy es $ 0.00000708, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NESHUDO a USD es $ 0.00000708 por NESHUDO.

NESHUDO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,075.69, con un suministro circulante de 999.96M NESHUDO. Durante las últimas 24 horas, NESHUDO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00006129, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000631.

En el corto plazo, NESHUDO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NESHUDO (NESHUDO)

Cap de mercado $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,958,321.210566 999,958,321.210566 999,958,321.210566

La capitalización de mercado actual de NESHUDO es de $ 7.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NESHUDO es de 999.96M, con un suministro total de 999958321.210566. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.08K.