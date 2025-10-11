Información del precio (USD) de Neonet AI (NEONET)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00001036 $ 0.00001036 $ 0.00001036 24H Mín $ 0.00003983 $ 0.00003983 $ 0.00003983 24H Máx 24H Mín $ 0.00001036$ 0.00001036 $ 0.00001036 24H Máx $ 0.00003983$ 0.00003983 $ 0.00003983 Máximo Histórico $ 0.00153661$ 0.00153661 $ 0.00153661 Precio más bajo $ 0.00001036$ 0.00001036 $ 0.00001036 Cambio de Precio (1H) +1.72% Cambio de Precio (1D) -26.76% Cambio de Precio (7D) -23.72% Cambio de Precio (7D) -23.72%

El precio en tiempo real de Neonet AI (NEONET) es de $0.00002882. Durante las últimas 24 horas, NEONET se ha operado entre un mínimo de $ 0.00001036 y un máximo de $ 0.00003983, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NEONET es de $ 0.00153661, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00001036.

En términos de rendimiento a corto plazo, NEONET ha cambiado en un +1.72% en la última hora, -26.76% en 24 horas y -23.72% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Neonet AI (NEONET)

Cap de mercado $ 28.82K$ 28.82K $ 28.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.82K$ 28.82K $ 28.82K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Neonet AI es de $ 28.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NEONET es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.82K.