Precio de Navacoin hoy

El precio actual de Navacoin (NAVA) hoy es $ 0,03810943, con una variación del 3,81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NAVA a USD es $ 0,03810943 por NAVA.

Navacoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 146 071, con un suministro circulante de 4,28M NAVA. Durante las últimas 24 horas, NAVA cotiza entre $ 0,03771258 (bajo) y $ 0,03967416 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,76, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,03771258.

En el corto plazo, NAVA experimentó un cambio de +0,03% en la última hora y de -23,15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1,56K.

Información del mercado de Navacoin (NAVA)

Cap de mercado $ 146,07K$ 146,07K $ 146,07K Volumen (24H) $ 1,56K$ 1,56K $ 1,56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4,47M$ 4,47M $ 4,47M Suministro de Circulación 4,28M 4,28M 4,28M Suministro total 117 306 600,364 117 306 600,364 117 306 600,364

La capitalización de mercado actual de Navacoin es de $ 146,07K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1,56K. El suministro circulante de NAVA es de 4,28M, con un suministro total de 117306600.364. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4,47M.