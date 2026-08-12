Precio de National Trust Fund System hoy

El precio actual de National Trust Fund System (NTFS) hoy es $ 0, con una variación del 2.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NTFS a USD es $ 0 por NTFS.

National Trust Fund System actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 96,084, con un suministro circulante de 999.89M NTFS. Durante las últimas 24 horas, NTFS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01222876, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NTFS experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de National Trust Fund System (NTFS)

Cap de mercado $ 96.08K$ 96.08K $ 96.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 96.08K$ 96.08K $ 96.08K Suministro de Circulación 999.89M 999.89M 999.89M Suministro total 999,885,711.068386 999,885,711.068386 999,885,711.068386

La capitalización de mercado actual de National Trust Fund System es de $ 96.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NTFS es de 999.89M, con un suministro total de 999885711.068386. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 96.08K.