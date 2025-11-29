Precio de Naked Crab Man hoy

El precio actual de Naked Crab Man (CRABFURIE) hoy es $ 0.00000778, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRABFURIE a USD es $ 0.00000778 por CRABFURIE.

Naked Crab Man actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,776.61, con un suministro circulante de 999.33M CRABFURIE. Durante las últimas 24 horas, CRABFURIE cotiza entre $ 0.00000778 (bajo) y $ 0.00000778 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00035536, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000673.

En el corto plazo, CRABFURIE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +13.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Naked Crab Man (CRABFURIE)

Cap de mercado $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Suministro de Circulación 999.33M 999.33M 999.33M Suministro total 999,333,248.93232 999,333,248.93232 999,333,248.93232

