Precio de Nakama Coin hoy

El precio actual de Nakama Coin (NAKAMA) hoy es $ 0.00006503, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NAKAMA a USD es $ 0.00006503 por NAKAMA.

Nakama Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 390,201, con un suministro circulante de 6.00B NAKAMA. Durante las últimas 24 horas, NAKAMA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00007657, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00006475.

En el corto plazo, NAKAMA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nakama Coin (NAKAMA)

Cap de mercado $ 390.20K$ 390.20K $ 390.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 650.33K$ 650.33K $ 650.33K Suministro de Circulación 6.00B 6.00B 6.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nakama Coin es de $ 390.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NAKAMA es de 6.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 650.33K.