Precio de Mythical Mammalian Reptibird hoy

El precio actual de Mythical Mammalian Reptibird (GOOFRECK) hoy es $ 0, con una variación del 1.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOOFRECK a USD es $ 0 por GOOFRECK.

Mythical Mammalian Reptibird actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,071.51, con un suministro circulante de 997.58M GOOFRECK. Durante las últimas 24 horas, GOOFRECK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOOFRECK experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -8.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mythical Mammalian Reptibird (GOOFRECK)

Cap de mercado $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Suministro de Circulación 997.58M 997.58M 997.58M Suministro total 997,579,517.537293 997,579,517.537293 997,579,517.537293

La capitalización de mercado actual de Mythical Mammalian Reptibird es de $ 12.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOOFRECK es de 997.58M, con un suministro total de 997579517.537293. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.07K.