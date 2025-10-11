Información del precio (USD) de Music by Virtuals (MUSIC)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.04681096$ 0.04681096 $ 0.04681096 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +2.76% Cambio de Precio (1D) -39.75% Cambio de Precio (7D) -46.29% Cambio de Precio (7D) -46.29%

El precio en tiempo real de Music by Virtuals (MUSIC) es de --. Durante las últimas 24 horas, MUSIC se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MUSIC es de $ 0.04681096, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, MUSIC ha cambiado en un +2.76% en la última hora, -39.75% en 24 horas y -46.29% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Music by Virtuals (MUSIC)

Cap de mercado $ 549.23K$ 549.23K $ 549.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 549.23K$ 549.23K $ 549.23K Suministro de Circulación 997.59M 997.59M 997.59M Suministro total 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

La capitalización de mercado actual de Music by Virtuals es de $ 549.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MUSIC es de 997.59M, con un suministro total de 997589005.9044687. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 549.23K.