Precio de Multi Asset Investment Vehicle hoy

El precio actual de Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) hoy es $ 0, con una variación del 0.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAIV a USD es $ 0 por MAIV.

Multi Asset Investment Vehicle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,636,166, con un suministro circulante de 1.26B MAIV. Durante las últimas 24 horas, MAIV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00504145, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAIV experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 68.15.

Información del mercado de Multi Asset Investment Vehicle (MAIV)

Cap de mercado $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Volumen (24H) $ 68.15$ 68.15 $ 68.15 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Suministro de Circulación 1.26B 1.26B 1.26B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Multi Asset Investment Vehicle es de $ 2.64M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 68.15. El suministro circulante de MAIV es de 1.26B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.64M.