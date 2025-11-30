Precio de Movement Coin hoy

El precio actual de Movement Coin (MOVEMENT) hoy es --, con una variación del 1.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOVEMENT a USD es -- por MOVEMENT.

Movement Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,564.11, con un suministro circulante de 998.59M MOVEMENT. Durante las últimas 24 horas, MOVEMENT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOVEMENT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Movement Coin (MOVEMENT)

Cap de mercado $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Suministro de Circulación 998.59M 998.59M 998.59M Suministro total 998,591,450.374634 998,591,450.374634 998,591,450.374634

La capitalización de mercado actual de Movement Coin es de $ 5.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOVEMENT es de 998.59M, con un suministro total de 998591450.374634. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.56K.