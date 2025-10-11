Información del precio (USD) de Mortgage Coin (MORTGAGE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.83% Cambio de Precio (1D) -30.05% Cambio de Precio (7D) -33.93% Cambio de Precio (7D) -33.93%

El precio en tiempo real de Mortgage Coin (MORTGAGE) es de --. Durante las últimas 24 horas, MORTGAGE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MORTGAGE es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, MORTGAGE ha cambiado en un +0.83% en la última hora, -30.05% en 24 horas y -33.93% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Mortgage Coin (MORTGAGE)

Cap de mercado $ 16.85K$ 16.85K $ 16.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.85K$ 16.85K $ 16.85K Suministro de Circulación 999.47M 999.47M 999.47M Suministro total 999,473,263.345837 999,473,263.345837 999,473,263.345837

La capitalización de mercado actual de Mortgage Coin es de $ 16.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MORTGAGE es de 999.47M, con un suministro total de 999473263.345837. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.85K.