Precio de Moonwalk Fitness hoy

El precio actual de Moonwalk Fitness (MF) hoy es $ 0.00724631, con una variación del 1.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MF a USD es $ 0.00724631 por MF.

Moonwalk Fitness actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,364,889, con un suministro circulante de 188.47M MF. Durante las últimas 24 horas, MF cotiza entre $ 0.00721624 (bajo) y $ 0.00743578 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.071899, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00576499.

En el corto plazo, MF experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de -3.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.98K.

Información del mercado de Moonwalk Fitness (MF)

Cap de mercado $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volumen (24H) $ 31.98K$ 31.98K $ 31.98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M Suministro de Circulación 188.47M 188.47M 188.47M Suministro total 999,995,048.8518 999,995,048.8518 999,995,048.8518

La capitalización de mercado actual de Moonwalk Fitness es de $ 1.36M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 31.98K. El suministro circulante de MF es de 188.47M, con un suministro total de 999995048.8518. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.24M.