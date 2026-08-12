¿Cuál es el precio actual de Monerium GBP emoney?

Monerium GBP emoney se cotiza a €1.148836002525000, lo que representa un movimiento de precios del --% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara GBPE con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del --% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si GBPE está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Monerium GBP emoney en comparación con los tokens de la categoría Stablecoins,Gnosis Chain Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin?

Dentro del segmento Stablecoins,Gnosis Chain Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, GBPE demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Monerium GBP emoney hoy?

La capitalización de mercado de €338663.2377102660000 coloca a GBPE en el puesto #3990, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre €0E-14 y €0E-14, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando GBPE?

Monerium GBP emoney ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de GBPE?

Con 325570.12 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.