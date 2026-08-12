Precio de Momus ai hoy

El precio actual de Momus ai (MOMUS) hoy es $ 0, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOMUS a USD es $ 0 por MOMUS.

Momus ai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,355, con un suministro circulante de 799.89M MOMUS. Durante las últimas 24 horas, MOMUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOMUS experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +4.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Momus ai (MOMUS)

Cap de mercado $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.19K$ 29.19K $ 29.19K Suministro de Circulación 799.89M 799.89M 799.89M Suministro total 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056

La capitalización de mercado actual de Momus ai es de $ 23.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOMUS es de 799.89M, con un suministro total de 999893493.4748056. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.19K.