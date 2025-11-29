Precio de Moaner by Matt Furie hoy

El precio actual de Moaner by Matt Furie (MOANER) hoy es --, con una variación del 0.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOANER a USD es -- por MOANER.

Moaner by Matt Furie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,020.6, con un suministro circulante de 1.00B MOANER. Durante las últimas 24 horas, MOANER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOANER experimentó un cambio de -- en la última hora y de -9.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moaner by Matt Furie (MOANER)

Cap de mercado $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Moaner by Matt Furie es de $ 19.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOANER es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.02K.