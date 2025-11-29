Precio de Mirai The WhiteRabbit hoy

El precio actual de Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) hoy es --, con una variación del 0.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIRAI a USD es -- por MIRAI.

Mirai The WhiteRabbit actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,010, con un suministro circulante de 420.69B MIRAI. Durante las últimas 24 horas, MIRAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0000083, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MIRAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Cap de mercado $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Mirai The WhiteRabbit es de $ 21.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MIRAI es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.01K.