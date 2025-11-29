Precio de Mint Club V1 hoy

El precio actual de Mint Club V1 (MINT) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINT a USD es -- por MINT.

Mint Club V1 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 254,317, con un suministro circulante de 1.15T MINT. Durante las últimas 24 horas, MINT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MINT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -7.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mint Club V1 (MINT)

Cap de mercado $ 254.32K$ 254.32K $ 254.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 254.32K$ 254.32K $ 254.32K Suministro de Circulación 1.15T 1.15T 1.15T Suministro total 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

La capitalización de mercado actual de Mint Club V1 es de $ 254.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MINT es de 1.15T, con un suministro total de 1149363840000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 254.32K.