Información del precio (USD) de Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.963755 $ 0.963755 $ 0.963755 24H Mín $ 0.996749 $ 0.996749 $ 0.996749 24H Máx 24H Mín $ 0.963755$ 0.963755 $ 0.963755 24H Máx $ 0.996749$ 0.996749 $ 0.996749 Máximo Histórico $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Precio más bajo $ 0.962388$ 0.962388 $ 0.962388 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -1.08% Cambio de Precio (7D) -1.14% Cambio de Precio (7D) -1.14%

El precio en tiempo real de Mineral Vault I Security Token (MNRL) es de $0.98596. Durante las últimas 24 horas, MNRL se ha operado entre un mínimo de $ 0.963755 y un máximo de $ 0.996749, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MNRL es de $ 1.008, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.962388.

En términos de rendimiento a corto plazo, MNRL ha cambiado en un -- en la última hora, -1.08% en 24 horas y -1.14% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Cap de mercado $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.86M$ 9.86M $ 9.86M Suministro de Circulación 2.03M 2.03M 2.03M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Mineral Vault I Security Token es de $ 2.00M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MNRL es de 2.03M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.86M.