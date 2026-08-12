Precio de Minecraft Grandma Fund hoy

El precio actual de Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) hoy es $ 0, con una variación del 4.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRANDMA a USD es $ 0 por GRANDMA.

Minecraft Grandma Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,803, con un suministro circulante de 999.96M GRANDMA. Durante las últimas 24 horas, GRANDMA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00335404, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GRANDMA experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de +11.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

Cap de mercado $ 22.80K$ 22.80K $ 22.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.80K$ 22.80K $ 22.80K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,958,781.047189 999,958,781.047189 999,958,781.047189

La capitalización de mercado actual de Minecraft Grandma Fund es de $ 22.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GRANDMA es de 999.96M, con un suministro total de 999958781.047189. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.80K.