Precio de Mindfak By Matt Furie hoy

El precio actual de Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) hoy es $ 0, con una variación del 0.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINDFAK a USD es $ 0 por MINDFAK.

Mindfak By Matt Furie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 71,262, con un suministro circulante de 690.00M MINDFAK. Durante las últimas 24 horas, MINDFAK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01701608, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MINDFAK experimentó un cambio de +2.34% en la última hora y de +7.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16.06K.

Información del mercado de Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

Cap de mercado $ 71.26K$ 71.26K $ 71.26K Volumen (24H) $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 71.26K$ 71.26K $ 71.26K Suministro de Circulación 690.00M 690.00M 690.00M Suministro total 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Mindfak By Matt Furie es de $ 71.26K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16.06K. El suministro circulante de MINDFAK es de 690.00M, con un suministro total de 690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 71.26K.