Precio de Milady Cult Coin hoy

El precio actual de Milady Cult Coin (CULT) hoy es $ 0, con una variación del 2.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CULT a USD es $ 0 por CULT.

Milady Cult Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,103,053, con un suministro circulante de 46.88B CULT. Durante las últimas 24 horas, CULT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00772251, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CULT experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de -2.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 196.41K.

Información del mercado de Milady Cult Coin (CULT)

Cap de mercado $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Volumen (24H) $ 196.41K$ 196.41K $ 196.41K Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.02M$ 13.02M $ 13.02M Suministro de Circulación 46.88B 46.88B 46.88B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Milady Cult Coin es de $ 6.10M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 196.41K. El suministro circulante de CULT es de 46.88B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.02M.