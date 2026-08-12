Precio de Midas Re7 Ethereum hoy

El precio actual de Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) hoy es $ 1,925.79, con una variación del 1.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MRE7ETH a USD es $ 1,925.79 por MRE7ETH.

Midas Re7 Ethereum actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,226,699, con un suministro circulante de 4.79K MRE7ETH. Durante las últimas 24 horas, MRE7ETH cotiza entre $ 1,868.08 (bajo) y $ 1,920.65 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,995.53, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,841.53.

En el corto plazo, MRE7ETH experimentó un cambio de +0.57% en la última hora y de +2.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH)

Cap de mercado $ 9.23M$ 9.23M $ 9.23M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.23M$ 9.23M $ 9.23M Suministro de Circulación 4.79K 4.79K 4.79K Suministro total 4,791.120229835018 4,791.120229835018 4,791.120229835018

La capitalización de mercado actual de Midas Re7 Ethereum es de $ 9.23M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de MRE7ETH es de 4.79K, con un suministro total de 4791.120229835018. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.23M.